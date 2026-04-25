ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیاقت بلوچ

مشرق وسطیٰ میں جنگ صیہونیت کا شیطانی ایجنڈا ہے، نائب امیر جماعت اسلامی

ویب ڈیسک April 25, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

ایک بیان میں لیاقت بلوچ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ صیہونیت کا شیطانی ایجنڈا ہے، امریکہ صیہونی شکنجے میں الجھ کر اپنا عالمی کردار ضائع کر رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عام آدمی سے جینے کا حق چھین لے گا، پیٹرولیم مصنوعات پر مجموعی لیوی 108 روپے کرنا حکومت کی بھتہ خوری ہے۔

لیاقت بلوچ نے کہا کہ گندم کے کاشتکاروں کو پنجاب سندھ میں 3500 روپے من قیمت نہیں مل رہی، حکومت نے زراعت اور کسانوں کو برباد کرکے رکھ دیا ہے۔

لیاقت بلوچ نے کہا کہ 26 ویں اور 27 ویں آئینی ترمیم آئین، جمہوریت اور عدلیہ کے لیے موت کا پروانہ ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

باجوڑ میں پولیس وین اور ایمولینس پر فائرنگ، 5 اہلکاروں سمیت 9 زخمی

Express News

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک دفعہ پھر بڑا اضافہ کردیا

Express News

آزاد کشمیر، نیلم میں سیاحوں کی گاڑی کو تیز رفتاری کے باعث حادثہ، خاتون جاں بحق

Express News

کراچی میں 48 گھنٹے پانی فراہم نہ کرنے کا فیصلہ، مکینوں کو شدید قلت کا سامنا ہوسکتا ہے

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کی منظوری دے دی

Express News

پنجاب پولیس کے باوردی جوانوں کی موسیقی نشست کی ویڈیوز وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو