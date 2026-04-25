کراچی: ملینیم مال کے قریب بجلی کے تاروں میں آتشزدگی

آگ بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی، ریسکیو 1122

ویب ڈیسک April 25, 2026
گلستان جوہر میں واقع معروف شاپنگ  سینٹر ملینیم مال کے قریب بجلی کے تاروں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔

آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کی اور بجلی تاروں کے ساتھ کمبے کو بھی لپیٹ میں لے لیا تاہم آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ادارے متحرک ہوگئے۔

ترجمان ریسکیو 1122 سندھ کے مطابق سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اطلاع موصول ہوتے ہی فائر اینڈ ریسکیو ٹیم کو فوری طور پر روانہ کیا گیا جس میں ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کا عملہ بھی شامل تھا۔

ترجمان ریسکیو 1122 کا کہنا ہے کہ موقع پر پہنچتے ہی آگ بجھانے کا عمل شروع کردیا گیا اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا گیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر مکمل قابو پالیا، واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، آگ بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔
متعلقہ

Express News

باجوڑ میں پولیس وین اور ایمولینس پر فائرنگ، 5 اہلکاروں سمیت 9 زخمی

Express News

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک دفعہ پھر بڑا اضافہ کردیا

Express News

آزاد کشمیر، نیلم میں سیاحوں کی گاڑی کو تیز رفتاری کے باعث حادثہ، خاتون جاں بحق

Express News

کراچی میں 48 گھنٹے پانی فراہم نہ کرنے کا فیصلہ، مکینوں کو شدید قلت کا سامنا ہوسکتا ہے

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کی منظوری دے دی

Express News

پنجاب پولیس کے باوردی جوانوں کی موسیقی نشست کی ویڈیوز وائرل

