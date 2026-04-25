پہلگام فالس فلیگ پر بھارتی پروپیگنڈا پاکستان کی مؤثر ابلاغی حکمتِ عملی کے باعث زمین بوس

بین القوامی میڈیا نے بھی حقائق پر مبنی پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا

ویب ڈیسک April 25, 2026
پہلگام فالس فلیگ کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک  کمیونیکیشن کے باعث بھارتی ڈس انفارمیشن کیمپین مکمل طورپر  غیر مؤثر بنا دیا۔

پاکستان کی مؤثر ابلاغی حکمتِ عملی نے بھارتی سازش اور جھوٹ کو نہ صرف حقائق اور شواہد سے بے نقاب کیا بلکہ اسے مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔

پاکستان نے نہایت موثر طریقے سے لمحہ بہ لمحہ عوام اور اقوام عالم کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ رکھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بیانیے کی جنگ میں سچ غالب آیا اور بھارت کا گمراہ کن پراپیگنڈا بے نقاب ہوا۔

شواہد سے واضح ہےکہ ہرفالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا فرسودہ سکرپٹ کے مطابق پاکستان مخالف مہم تیزکر دیتاہے۔ پاکستان کی جانب سے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے مطالبے  سے بھارتی موقف اور عزائم کو شدید نقصان پہنچا۔

بین القوامی میڈیا نے بھی حقائق پر مبنی پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان کے بیانیے کی کامیابی کی بنیاد حقائق اور سچائی پر مبنی مؤقف تھا۔
متعلقہ

Express News

اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر صبح پاکستان کیلیے روانہ ہوں گے؛ وائٹ ہاؤس

Express News

پینٹاگون کے قریب بڑا حادثہ؛ 10 فوجی اہلکاروں سمیت 23 زخمی

Express News

ایران جنگ میں عوام کو مزید پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا رہے گا؛ صدر ٹرمپ

Express News

نیتن ہایو کا خطرناک مرض میں مبتلا ہونے کا اعتراف؛ ایران جنگ کے باعث بیماری چھپائی

Express News

جنگ کے بعد بھی ایران کیساتھ اعتماد کی بحالی میں برسوں لگ جائیں گے؛ متحدہ عرب امارات

Express News

کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوگا جب تک اسرائیل لبنان سے نکل نہیں جاتا، لبنانی وزیر اعظم

