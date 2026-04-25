سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں  میں 5 دن کے بعد قیمتیں بڑھ گئیں

سو نے کی قیمتوں میں گزشتہ 5 روز سے مسلسل کمی ریکارڈ ہو رہی تھی

اسٹاف رپورٹر April 25, 2026
کراچی:

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں 5 دن کے وقفے کے بعد آج قیمتوں میں اضافہ ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج ہفتے کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 23 ڈالر کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4 ہزار 708 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گئی۔

دوسری جانب مقامی صرافہ بازاروں  میں بھی 24 قیراط کے حامل سونے کی فی تولہ قیمت میں 2300 روپے کا اضافہ ہوگیا، جس کے بعد نئی قیمت 4 لاکھ 93 ہزار 162 روپے فی تولہ کی سطح پر آ گئی۔

اسی طرح مقامی سطح پر فی 10 گرام سونا بھی 1971 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 22 ہزار 806 روپے کا ہوگیا۔

دریں اثنا مقامی مارکیٹوں میں فی تولہ چاندی کی قیمت 92 روپے کے اضافے سے 8 ہزار 49 روپے اور فی 10 گرام چاندی 79 روپے بڑھنے سے 6 ہزار 900 روپے کی ہو گئی۔
متعلقہ

Express News

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک دفعہ پھر بڑا اضافہ کردیا

Express News

حکومت خواتین اور مائیکروانٹرپرائزز کو بااختیار بنانے کیلئے نظام سازگار بنارہی ہے، ہارون اختر

Express News

آئی ایم ایف بورڈ سے مئی کے پہلے ہفتے میں قرض کی اگلی قسط کی منظوری متوقع

Express News

بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 15.5 ہزار ارب رکھے جانے کا امکان

Express News

سونے کی قیمت مسلسل گراوٹ کا شکار، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

Express News

ایف بی آر نے چینی کی درآمد پر ٹیکس رعایت سے متعلق نوٹی فکیشنز واپس لے لیے

