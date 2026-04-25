جنگ میں میزائل صلاحیت کا ایک اہم حصہ ابھی استعمال نہیں کیا، ایرانی بریگیڈیئر

ایرانی بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نے خطے میں بڑھتی کشیدگی اور امریکا کی جانب سے اعتماد کی خلاف ورزیوں پر کہا ہے کہ ایران نے ابھی تک ہتھیاروں کا ایک نمایاں حصہ امریکا کیخلاف استعمال کیا ہی نہیں ہے۔۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔
جنرل رضا طلائی کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی کافی فوجی صلاحیت (خاص طور پر میزائل کی صلاحیت) موجود ہے۔
ماہرین کے مطابق اس پیغام کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر تنازع بڑھتا ہے تو مزید اور ممکنہ طور پر زیادہ طاقتور ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
واضح رہے کہ ایران کے پاس بیلسٹک اور کروز میزائلوں کا بڑا ذخیرہ موجود مانا جاتا ہے۔
یہ صلاحیت خطے میں اس کے ’ڈیٹرنس‘ کا اہم حصہ ہے۔