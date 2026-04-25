جنگ میں میزائل صلاحیت کا ایک اہم حصہ ابھی استعمال نہیں کیا، ایرانی بریگیڈیئر

اگر تنازع بڑھتا ہے تو مزید اور ممکنہ طور پر زیادہ طاقتور ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں

ویب ڈیسک April 25, 2026
ایرانی بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نے خطے میں بڑھتی کشیدگی اور امریکا کی جانب سے اعتماد کی خلاف ورزیوں پر کہا ہے کہ ایران نے ابھی تک ہتھیاروں کا ایک نمایاں حصہ امریکا کیخلاف استعمال کیا ہی نہیں ہے۔۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔

جنرل رضا طلائی کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی کافی فوجی صلاحیت (خاص طور پر میزائل کی صلاحیت) موجود ہے۔

ماہرین کے مطابق اس پیغام کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر تنازع بڑھتا ہے تو مزید اور ممکنہ طور پر زیادہ طاقتور ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ ایران کے پاس بیلسٹک اور کروز میزائلوں کا بڑا ذخیرہ موجود مانا جاتا ہے۔
یہ صلاحیت خطے میں اس کے ’ڈیٹرنس‘ کا اہم حصہ ہے۔
