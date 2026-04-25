پی ایس ایل 11: پشاور زلمی کا لاہور قلندرز کو 200 رنز کا ہدف

قلندرز کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز اسکور کیے

ویب ڈیسک April 25, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 میں پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف دے دیا۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری ایونٹ کے 38 ویں میچ میں لاہور قلندرز کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز اسکور کیے۔

زلمی کی جانب سے مائیکل بریسویل 83 رنز کی دھواں دار باری کھیل کر نمایاں رہے۔ کپتان بابر اعظم 59، جیمز ونس 10 اور کوشل مینڈس 7 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جبکہ افتخار احمد اور عبدالصمد 27 اور 4 رنز بالترتیب بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

قلندرز کی جانب سے کپتان شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو