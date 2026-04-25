تفریح میں جنگل کو آگ لگانے والا نوجوان گرفتار

رینجرز نے نوجوان کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا

ویب ڈیسک April 25, 2026
تھائی لینڈ میں ایک شخص نے اپنی تفریح کے لیے جنگل کو آگ لگا دی۔

تھائی لینڈ کے صوبے فٹسانولوک میں کائینگ ہیٹ اوئی جنگل میں گشت کرتی رینجرز نے علاقے میں آتشزدگی کی متعدد رپورٹس کے بعد ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا جس کے پاس سے لائٹر برآماد ہوا۔ تاہم، پوچھ گچھ پر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔

پولیس اسٹیشن میں 22 سالہ نوجوان (جس کی شناخت صرف ماٹینا کے نام سے ہوئی) نے بالآخر کیئنگ ہیٹ اوئی جنگل میں آگ لگانے کا اعتراف کر لیا لیکن اس کی وجہ نہایت عجیب و غریب تھی۔

اس نے اتنائی بے پرواہ انداز میں اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے یہ تفریح کے لیے کیا۔ اس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں تھی اس لیے اس نے آگ لگا دی تاکہ فاریسٹ رینجرز اسے بجھانے آئیں۔ اس نے یہ سب لاپرواہی میں کیا۔

رینجرز نے ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے چیٹ تراکن پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا، جہاں اس پر قدرتی وسائل کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ نوجوان اس وقت حراست میں ہے، تاہم حکام نے ابھی تک اس کی سزا کا اعلان نہیں کیا۔

تھائی لینڈ پہلے ہی قدرتی وجوہات اور انسانی لاپرواہی کے باعث جنگلاتی آتشزدگیوں سے نبرد آزما ہے، لیکن غالباً یہ پہلا واقعہ ہے جہاں کسی نے صرف تفریح کے لیے جنگل کو آگ لگائی ہو۔
