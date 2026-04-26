تحفے میں ملے لاٹری کے ٹکٹ نے لاکھوں ڈالر جتوا دیے

شہری کو 66 ویں سالگرہ کے موقع پر ایک لاٹری کا ٹکٹ تحفے میں دیا

ویب ڈیسک April 26, 2026
facebook whatsup

امریکا میں ایک شخص کو سالگرہ کے تحفے میں ملے لاٹری کے ٹکٹ نے لاکھوں ڈالر کا انعام جتوا دیا۔

امریکی ریاست مشیگن کی سیگینا کاؤنٹی سے تعلق رکھنے والے شہری نے بتایا کہ ان کی بہن نے ان کی 66 ویں سالگرہ کے موقع پر ایک لاٹری کا ٹکٹ تحفے میں دیا۔

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک اسٹور پر رک کر بارکوڈ اسکریچ کیا اور ٹکٹ کو اسکین کیا جس کے بعد انہیں کلیم فائل کرنے کا میسج موصول ہوا۔ انہوں نے گھر پہنچ کر ٹکٹ اسکریچ کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے انہوں نے پانچ لاکھ ڈالر کا انعام جیتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ انعام جیتنے کے بعد انہوں نے اپنی بہن کو خوش خبری کے لیے فون کیا اور بھی یہ خبر سن کو خوش تھیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

تفریح میں جنگل کو آگ لگانے والا نوجوان گرفتار

Express News

دنیا کا سب سے بڑا اسنیک اسٹور

Express News

ہزاروں ٹن آلو مفت کیوں بانٹنے پڑے؟ دلچسپ وجہ سامنے آگئی

Express News

ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!

Express News

اٹلی: گائے کی زیرِ نگرانی ریسکیو آپریشن، پیرا گلائیڈر کو بچا لیا گیا

Express News

دنیا کا معمر ترین برطانوی خرگوش

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو