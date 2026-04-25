نیتن یاہو کے حکم پر اسرائیلی فوج کی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید بمباری شروع

نیتن یاہو نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزی کی

ویب ڈیسک April 26, 2026
اسرائیل فوج نے لبنان کے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کرنے شروع کردیئے ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیرعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید حملے کیے جائیں۔

اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ وزیراعظم نیتن یاہو کے حکم کی تعمیل میں جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے دفاتر، ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔

ترجمان اسرائیلی فوج نے مزید بتایا کہ جنوبی لبنان میں ان مقامات کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے  تاکہ ہمارے فوجیوں اور شہریوں کی جانوں کو لاحق خطرے کو ختم کیا جا سکے۔

اسرائیلی فوج کے ترجمان کے بقول حزب اللہ ان ہی مقامات سے فوجیوں اور شہریوں پر حملے کرتی تھی جس سے شدید جانی و مالی نقصان پہنچا تھا۔

یاد رہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کا جنوبی لبنان پر حملے کا حکم اس وقت سامنے آیا ہے جب اسی ہفتے امریکی صدر نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں تین ہفتوں کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔

 
متعلقہ

Express News

ایران میں احتجاجی مظاہروں کی قیادت کرنے والے نوجوان کو پھانسی دیدی گئی

Express News

دورۂ پاکستان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عمان پہنچ گئے

Express News

ٹرمپ نے وفد کو مذاکرات کیلیے پاکستان جانے سے روکدیا؛ دورۂ منسوخ کرنے کا اعلان

Express News

امریکی وفد پہنچا نہیں، ایرانی وزیر خارجہ پاکستان سے روانہ؛ مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟

Express News

ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی اسلام آباد سے عمان روانہ

Express News

دنیا بھر میں نشہ کرنے والے افراد کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ

