ڈِیپ سیک نے مصنوعی ذہانت کا نیا ماڈل متعارف کرا دیا

کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عالمی سطح پر بہترین کارکردگی فراہم کرتا ہے

ویب ڈیسک April 26, 2026
ٹیکنالوجی کمپنی ڈِیپ سِیک نے اپنا نیا مصنوعی ذہانت کی ماڈل جاری کر دیا جس کی کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عالمی سطح پر بہترین کارکردگی فراہم کرتا ہے۔

ڈِیپ سِیک وی 4 کا ایک پری ویو ورژن اب استعمال کے لیے دستیاب ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسے خاص طور پر چین میں تیار ہونے والی چِپس کے لیے بہتر انداز میں آپٹمائز کیا گیا ہے۔

کمپنی کے بیان کے مطابق اس نئے ماڈل میں ایک ملین الفاظ تک کا انتہائی طویل کانٹیکسٹ موجود ہے اور یہ ایجنٹ صلاحیتوں، عالمی معلومات اور ریزننگ پرفارمنس میں اوپن سورس اور مقامی میدان دونوں میں قیادت حاصل کرتا ہے۔

یہ ماڈل دو ورژنز میں دستیاب ہے: ڈِیپ سِیک وی 4-پرو اور ڈِیپ سِیک وی 4-فلیش۔ کمپنی کے مطابق فلیش ورژن زیادہ مؤثر اور کم خرچ آپشن ہے۔

کمپنی نے مزید کہا کہ ورلڈ نالج بینچ مارکس میں ِیپ سِیک وی 4-پرو دیگر اوپن سورس ماڈلز سے واضح طور پر آگے ہے اور صرف ٹاپ درجے کے کلوزڈ سورس ماڈل جیمینائی-پرو-3.1 سے معمولی حد تک پیچھے ہے، جس کا حوالہ گوگل کی جنریٹو اے آئی کی طرف ہے۔
