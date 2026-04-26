کونسی غذاؤں کا استعمال ہماری توجہ کو متاثر کر سکتا ہے؟

یہ تحقیق الزائمرز ایسوسی ایشن کے جرنل الزائمرز اینڈ ڈائمینشیا: ڈائیگنوسس میں شائع ہوئی

ویب ڈیسک April 26, 2026
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ پروسیسڈ غذاؤں سے بھرپور ڈائٹ توجہ یکسو رکھنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔

موناش یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ساؤ پالو اور ڈِیکن یونیورسٹی کی نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ مقدار میں پراسیسڈ (فیکٹری میں تیار شدہ) کھانے کھانا دماغ کی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اور ڈیمنشیا کے خطرے میں اضافہ کرتا ہے۔

الزائمرز ایسوسی ایشن کے جرنل الزائمرز اینڈ ڈائمینشیا: ڈائیگنوسس میں شائع ہوئی اس تحقیق میں 2100 سے زائد آسٹریلوی افراد (جو ڈیمنشیا سے پاک تھے اور درمیانی یا زیادہ عمر کے تھے) کی خوراک اور ذہنی صحت کا جائزہ لیا گیا۔

نتائج سے ظاہر ہوا کہ روزانہ کی بنیاد پر الٹرا پراسیسڈ فوڈز (یو پی ایف) کی معمولی سی بھی زیادہ مقدار انسان کی توجہ میں واضح کمی کا باعث بنتی ہے، چاہے وہ بظاہر صحت مند غذا ہی کیوں نہ کھا رہا ہو۔

مرکزی محقق باربرا کارڈوسو (جو موناش یونیورسٹی کے ڈیپارٹمنٹ آف نیوٹریشن، ڈائٹکس اینڈ فوڈ اور وکٹورین ہارٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں) نے کہا کہ یہ تحقیق واضح کرتی ہے کہ صنعتی طریقے سے تیار کی جانے والی خوراک اور ذہنی تنزلی کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو