حکمرانوں کو اللہ کا واسطہ ہے کراچی کی سڑکیں ٹھیک کردیں، شگفتہ اعجاز

شہر قائد کی موجودہ حالت زار دیکھ کر غصہ آتا ہے، اداکارہ

ویب ڈیسک April 26, 2026
پی ٹی وی کی معروف اداکارہ شگفتہ اعجاز نے کراچی سے متعلق اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہوئے شہر کو ’’گندا‘‘ قرار دے دیا۔

نجی ٹی وی شو میں گفتگو کے دوران جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہ کراچی کو ایک جملے میں کیسے بیان کریں گی تو اداکارہ نے مختصر جواب دیتے ہوئے صرف ایک لفظ استعمال کیا ’’ گندا‘‘۔

انہوں نے اپنے مؤقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے دل کی بات ہے کیونکہ کراچی ان کا اپنا شہر ہے اور وہ یہیں رہتی ہیں، اسی لیے اس کی خامیوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔

انہوں نے کہا حکمرانوں کو اللہ کا واسطہ ہے کراچی کی سڑکوں کو ٹھیک کردیں، شہر کی موجودہ صورتحال دیکھ کر غصہ آتا ہے۔

شگفتہ اعجاز نے کہا کہ متعلقہ حکام سڑکوں کی تعمیرات پر توجہ دیں تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں آمد و رفت میں مشکلات پیش نہ آئیں۔
متعلقہ

Express News

جنسی زیادتی کی سزا برقرار، مشہور فنکار سے ایوارڈ واپس لے لیا گیا

Express News

کاجول نے 30 سال بعد اصول توڑ کر بوسے کے سین کیوں فلمائے؟ اداکارہ کا انکشاف

Express News

اداکار شان شاہد نے میرا اور ارشاد بھٹی تنازع پر خاموشی توڑ دی

Express News

عالیہ بھٹ کو ایئرپورٹ پر جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا، سابق گارڈ کا انکشاف

Express News

سنجے دت کی ’کھلنایک‘ کے کردار میں واپسی

Express News

خوبرو اداکارہ سوہائے علی ابڑو اور شوہر کے درمیان علیحدگی ہوگئی؟

