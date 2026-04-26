پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی خفیہ ایجنسی "را" کا مکروہ کردار بے نقاب

ان دستاویزات نے ہندوتوا نظریات کے زیرتسلط بھارتی خفیہ ایجنسی را کے  دہشتگردانہ عزائم کو بے نقاب کردیا ہے

ویب ڈیسک April 26, 2026
پہلگام واقعہ کےفوری  بعد بھارتی خفیہ ایجنسی را کی لیک شدہ دستاویزنےفالس فلیگ سازش کو بے نقاب کردیا تھا۔

را کی لیک دستاویز میں واضح ہدایات موجود تھیں کہ ضلع اننت ناگ میں منصوبہ بندی کے تحت ایک فالس فلیگ آپریشن کیاجائے گا۔

دستاویزمیں واضح تھا کہ فالس فلیگ کے بعد منظم طورپرمیڈیا کےذریعے یہ بیانیہ ترتیب دیا جائے گاکہ غیرمسلموں پرحملہ کردیاگیا ہے۔ را دستاویز کےمطابق سوشل میڈیا پر200 سےزیادہ اکاؤنٹس کومتحرک کرکے پاکستان مخالف بیانیے میں شدت لائی جائے گی۔

فالس فلیگ کے3 گھنٹوں کے اندربھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کوموردِ الزام ٹھہرانے کی گمراہ کن مہم بھی اس دستاویزکا حصہ تھی۔ دستاویزمیں یہ بھی نمایاں تھا کہ اس فالس فلیگ کو بنیاد بناکرعالمی برادری سے انسدادِ دہشتگردی میں تعاون کی اپیل کی جائے گی۔

لیک دستاویز نے پاکستان کےمؤقف کومزید تقویت دی کہ پہلگام ایک فالس فلیگ آپریشن تھا،جو بھارتی ریاستی سرپرستی میں جاری پرانی پلے بک کا تسلسل ہے۔
