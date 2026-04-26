راولپنڈی؛ 13 سالہ بچی کے ساتھ ملزمان کی گھر میں گھس کر زیادتی، ویڈیو بھی بناتے رہے

ویڈیو بنانے کے بعد تین ملزمان لڑکی کو دھمکیاں دیکر اغواء کرکے ساتھ بھی لے گئے

صالح مغل April 26, 2026
راولپنڈی:

تھانہ چکلالہ کے علاقے میں 13 سالہ بچی سے گھر میں گھس کر لڑکے نے مبینہ زیادتی کر ڈالی جبکہ لڑکے کے دو ساتھی زیادتی کے دوران نازیبا ویڈیو بھی بناتے تھے۔

تفصیلات کے مطابق ویڈیو بنانے کے بعد تین ملزمان لڑکی کو دھمکیاں دیکر بلیک میل کرکے اغواء کرکے ساتھ بھی لے گئے۔

نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گاڑی روک کر اتارا تو ایک شخص نے پریشان دیکھ کر انھیں کہا کہ لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو جس پر ملزمان فرار ہوگئے۔

پولیس نے لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔

مدعیہ مقدمہ کے مطابق ڈھوک چوہدریاں اسکیم تھری میں رہائش ہے، بیٹی کو گھر چھوڑ کر خاوند کے ساتھ کام پر چلی گئی تھی، بیٹی گھر میں اکیلی تھی جس کی وجہ سے گھر کو باہر سے تالا لگا کر گئی۔

بچی کی والدہ نے بتایا کہ واپس آئے تو دروازہ کھلا تھا، سامان بکھرا پڑا تھا اور بیٹی گھر میں موجود نہیں تھی، خاوند کے ساتھ تلاش شروع کی تو بیٹی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سفاری ون میں پریشان کھڑی ملی۔

والدہ نے بیٹی سے پوچھا جس پر بتایا کہ گھر میں موجود تھی کہ رومان، ریحان ظہیر اور ریحان شوکت گھر میں گھس آئے۔ شور کرنے پر رومان نے میرے منہ پر کپڑا باندھ کر زبردستی زیادتی کی جبکہ ریحان ظہیر اور ریحان شوکت نازیبا ویڈیو بناتے رہے۔

متاچرہ بچی نے بتایا کہ زیادتی کے بعد رومان نے دھمکیاں دیں کہ ساتھ نہ گئی تو ویڈیو وائرل کر دیں گے، ڈر کر انکے ساتھ گئی تو گلی میں سفید گاڑی میں ایک ڈرائیور اور دو افراد موجود تھے۔

مقدمے کے متن کے مطابق مجھے گاڑی میں بٹھایا اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی لے گئے، وہاں گاڑی سے اتارا تو پریشان دیکھ کر ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ لڑکی کو کیوں تنگ کر رہے ہو تو وہ سب بھاگ گئے۔

پولیس کے مطابق لڑکی کا میڈیکل کروا کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
متعلقہ

Express News

صدر مملکت آصف علی زرداری چین پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم کا ایرانی وزیرخارجہ کی روانگی کے بعد صدر پزشکیان سے رابطہ، 50 منٹ گفتگو

Express News

اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کا اہم اعلان

Express News

یورپی یونین کراچی میں پانی کی فراہمی، سیلاب متاثرین کیلئے قرض دے گی

Express News

سندھ حکومت کا کراچی کے وکلا کیلیے ریڈ بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

بازار کیلیے جانے والی لڑکی اغوا، ساری رات جنسی زیادتی کا انکشاف

