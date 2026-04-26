جنگ بہت جلد ختم ہوسکتی ہے، ایرانی بات کرنا چاہتے ہیں تو فون کرسکتےہیں، ڈونلڈ ٹرمپ

وہ جانتے ہیں کہ معاہدے میں کیا ہونا چاہیے، جنگ میں امریکا بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا، امریکی صدر

ویب ڈیسک April 26, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہوسکتی ہے اور امریکا بڑی کامیابی حاصل کرے گا جبکہ ایرانی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فون کرسکتے ہیں۔

فوکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آسکتے ہیں یا ہمیں فون کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک ٹیلی فون ہوتا ہے، ہمارے پاس اچھی اور محفوظ لائنیں موجود ہیں۔

انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ معاہدے میں کیا ہونا چاہیے، یہ بات بہت سادہ ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتے ورنہ ملاقات کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نمائندے اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ واپس لینے کے سوال پر کہا کہ وہاں پہنچنے کے لیے کئی گھنٹوں کی پرواز ہوتی ہے ہے اس لیے میں نے کہا کہ اب ہم یہ مزید نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس تمام اختیارات ہیں۔

امریکی صدر نے کہا کہ یہ جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے اور امریکا بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو