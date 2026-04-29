سندھ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں ایک ماہ کی توسیع، نوٹیفکیشن جاری

وال چاکنگ، احتجاج، دھرنے، ریلیاں اور مظاہروں پر پابندی برقرار رہے گی، نوٹیفکیشن

محمد سلیم جھنڈیر April 29, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

حکومت سندھ نے صوبے بھر میں دفعہ 144 میں مزید ایک ماہ کی توسیع کردی ہے اور اس سلسلے میں محکمہ داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

حکومت سندھ کے محکمہ داخلہ سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق حکومت نے صوبے بھر میں دفعہ 144 میں مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی ہے اور دفعہ 144 کا اطلاق یکم مئی 2026 سے ہوگا۔

نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ اس دوران وال چاکنگ، احتجاج، دھرنے، ریلیاں اور مظاہروں پر پابندی برقرار رہے گی، اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی عائد رہے گی۔

مزید بتایا گیا ہے کہ نجی سیکیورٹی کمپنیوں کے گارڈز کو صرف ڈیوٹی کے دوران اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی اور نجی گارڈز کو دوران سفر گاڑیوں میں اسلحہ چھپا کر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

محکمہ داخلہ سندھ نے کہا کہ عوامی مقامات پر اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔

حکومت سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز مقدمات درج کرنے کے مجاز ہوں گے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو