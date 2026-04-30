امریکا: رفتار کی حد ’17.3‘ میل فی گھنٹہ! لیکن کیوں؟

عجیب و غریب اسپیڈ لمٹ سائن بورڈ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا

ویب ڈیسک April 30, 2026
امریکا میں ایک ری سائیکلنگ سینٹر کے باہر لگایا گیا نیا اسپیڈ لمٹ سائن اپنی عجیب و غریب حد (17.3 میل فی گھنٹہ) کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔

ایپلٹن میں واقع آؤٹاگیمی کاؤنٹی ریسائیکلنگ اینڈ سالِڈ ویسٹ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ سینٹر کے اندر نئی رفتار کی حد 17.3 میل فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے۔

پوسٹ میں کہا کہ 17.3 ہی کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو چونکاتا ہے، آپ کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ اس ’آٹو پائلٹ‘ موڈ کو ختم کر دیتا ہے جس میں ہم اکثر مانوس راستوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔

پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ ہمارے سینٹر میں روزانہ ٹرک ڈرائیورز، کنٹریکٹرز اور عام شہری آتے جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ سرگرمی کے درمیان ہر کسی کا ہوشیار رہنا ہی سب کی حفاظت کی ضمانت ہے۔
متعلقہ

Express News

امریکا: رفتار کی حد '17.3' میل فی گھنٹہ! لیکن کیوں؟

Express News

پانچ غباروں کو طویل مدت تک ہوا میں اچھالنے کا انوکھا ریکارڈ

Express News

بریانی اور تربوز کھانے کے بعد ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی پراسرار موت

Express News

فلٹر لگی تصاویر نے لاپتہ خاتون کی تلاش مشکل بنادی

Express News

ترقی سے حاسد شخص نے ساتھی اہلکار کو زہر دے دیا

Express News

امریکا میں پکڑا جانے والا نایاب دو رنگی لابسٹر

