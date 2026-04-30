امریکی ناکہ بندی کا مقصد ایران کو اندر سے توڑنا ہے، باقر قالیباف

ایران نے ہمیشہ بیرونی چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ کیا ہے، ایرانی اسپیکر

ویب ڈیسک April 30, 2026
تہران:

ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ امریکا کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں اور ناکہ بندی کا اصل مقصد ایران کو اندرونی طور پر کمزور کرنا ہے۔

اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اندر مختلف سیاسی دھڑوں کو شدت پسند اور اعتدال پسند گروہوں میں تقسیم کر کے دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر اختلافات کو ہوا دی جا سکے۔

باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں قومی یکجہتی ہی سب سے مؤثر جواب ہے۔

انہوں نے زور دیا کہ ایرانی عوام اور قیادت کو متحد ہو کر بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ اندرونی انتشار دشمن کے مقاصد کو تقویت دے سکتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے ہمیشہ بیرونی چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ کیا ہے اور موجودہ حالات میں بھی یہی راستہ اختیار کرنا ناگزیر ہے۔
