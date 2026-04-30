امریکا کا ایران کے خلاف ناکہ بندی جاری رکھنے کے اعلان کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے بعد توانائی مارکیٹ میں ایک بار پھر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔
خبر ایجنسی کے مطابق لندن میں برینٹ خام تیل کی قیمت میں 8.17 ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا جس کے بعد اس کی قیمت بڑھ کر 119 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
ادھر امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل بھی 7.5 فیصد مہنگا ہو کر 107.46 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا ہے۔
اسی طرح ابوظہبی بینچ مارک مربن خام تیل کی قیمت میں بھی 2.61 ڈالر کا اضافہ دیکھا گیا جس کے بعد یہ 109.3 ڈالر فی بیرل ہو گیا ہے۔
واضح رہے کہ تیل کی عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کے اثرات مشرق وسطیٰ سمیت خطے کے دیگر ممالک میں بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔
اسی سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے گزشتہ روز کابینہ اجلاس میں مشاورت کے بعد اعلان کیا ہے کہ خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہمیں بھی نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے اور بہت چیلنجنگ صورت حال کا سامنا ہے لیکن اجتماعی بصیرت اور کاوشوں سے صورت حال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں ۔