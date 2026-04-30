دبئی میں پراپرٹی خریدنے والوں کیلئے خوشخبری، 2 سالہ رہائشی ویزا حاصل کرنا آسان

ویب ڈیسک April 30, 2026
دبئی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کیلئے پراپرٹی ویزا قوانین میں اہم نرمی کا اعلان کرتے ہوئے جائیداد خریدنے پر 2 سالہ رہائشی ویزا حاصل کرنا مزید آسان بنا دیا ہے۔

نئی پالیسی کے تحت اب سنگل مالک کیلئے مقررہ کم از کم قیمت کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جس سے زیادہ افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔

حکام کے مطابق اب مشترکہ پراپرٹی کی صورت میں بھی رہائشی ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے ہر سرمایہ کار کا حصہ کم از کم 4 لاکھ درہم ہونا ضروری ہوگا۔ اس اقدام کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور پراپرٹی مارکیٹ کو مزید متحرک کرنا ہے۔

مزید بتایا گیا ہے کہ 2 سالہ انویسٹر ویزا کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان اور قابل رسائی بنایا گیا ہے، جبکہ دیگر طویل مدتی ویزوں کی شرائط بدستور برقرار ہیں۔ 5 سالہ ریٹائرمنٹ ویزا کیلئے کم از کم 10 لاکھ درہم کی سرمایہ کاری اور عمر کی حد 55 سال مقرر ہے۔

اسی طرح 10 سالہ گولڈن ویزا کے حصول کیلئے 20 لاکھ درہم کی سرمایہ کاری لازمی قرار دی گئی ہے۔ گولڈن ویزا ہولڈرز کو فیملی اور گھریلو ملازمین کی اسپانسرشپ کی سہولت بھی حاصل ہوگی، جبکہ وہ متحدہ عرب امارات سے باہر رہ کر بھی اپنے ویزا کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔

ماہرین کے مطابق اس نئی پالیسی سے دبئی کی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ میں مزید تیزی آئے گی اور عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا۔
متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

