پہلی ہنگور کلاس آبدوز پاک بحریہ میں شامل، تاریخی سنگِ میل عبور

پاکستان اپنی خودمختاری کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، آصف علی زرداری

ویب ڈیسک April 30, 2026
چین میں پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی کمیشننگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صدر آصف علی زرداری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔

تفصیلات کے مطابق تقریب میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف، این آئی، این آئی (ایم)، ٹی بی ٹی، بھی موجود تھے۔

صدر زرداری نے ہنگور کی کمیشننگ کو پاک بحریہ کی جدید کاری میں ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ اس سے ایک مضبوط، متوازن اور قابل اعتماد دفاعی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے پاکستان کے عزم کی تصدیق ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی خودمختاری کا دفاع کرنے، اپنے سمندری مفادات کے تحفظ اور اپنی اقتصادی زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔

دوسری جانب نیول چیف نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ اہم میری ٹائم چوک پوائنٹس پر رکاوٹیں عالمی تجارت اور توانائی کی سلامتی کو تیزی سے خطرے میں ڈال رہی ہیں، اور ایک مستحکم، اصول پر مبنی میری ٹائم آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے تکنیکی طور پر جدید بحری افواج کی ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہنگور کلاس آبدوزیں، جو جدید ترین ہتھیاروں، جدید سینسرز اور ایئر انڈیپنڈنٹ پروپلشن سے لیس ہیں، خطے میں میری ٹائم آرڈر اور استحکام کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ یہ آبدوزیں جارحیت کو روکنے اور بحیرہ عرب اور بحر ہند کے وسیع علاقے میں اہم سی لائنز آف کمیونیکیشن (SLOCs) کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔
