عالمی دہشت گردتنظیم القاعدہ کی افغان طالبان کی کھلی حمایت

القاعدہ  کے مطابق تنظیم اپنی پوری استطاعت اور توانائی کے ساتھ  طالبان کا ساتھ دے گی

ویب ڈیسک April 30, 2026
طالبان رجیم کے زیرتسلط افغانستان دنیا بھر کی دہشتگرد تنظیموں کیلئےمحفوظ پناہ گاہ  میں تبدیل ہوچکا ہے۔

فتنہ الخوارج اورفتنہ الہندوستان  کے بعدعالمی دہشتگرد تنظیم القاعدہ بھی افغان طالبان کی حمایت میں سامنے آگئی۔ پاکستان کے آپریشن غضب للحق کی شاندار کامیابی کے باعث افغانستان میں موجود دہشتگردتنظیمیں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔

آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان نے افغانستان میں فتنہ الخوارج سمیت تمام دہشتگرد تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔

پاک فوج کےآپریشن غضب للحق کے بعدعالمی دہشت گردتنظیم القاعدہ نے افغان طالبان رجیم کی حمایت کا کھلا اعلان کیا۔ القاعدہ کی جنرل کمان نے  پاکستان کے خلاف ایک طویل اور سخت لہجے پر مبنی بیان جاری کر دیا۔

القاعدہ  کے مطابق تنظیم اپنی پوری استطاعت اور توانائی کے ساتھ  طالبان کا ساتھ دے گی۔ اقوامِ متحدہ نےجولائی 2025 میں بھی افغان طالبان پر زور دیا کہ افغان سرزمین دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طورپراستعمال نہ ہو۔
متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

