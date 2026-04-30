بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

مودی سرکار کا نام نہاد معاشی ماڈل صرف من پسند اشخاص تک محدود ہے

ویب ڈیسک April 30, 2026
بھارتی اپوزیشن لیڈرراہول گاندھی نے مودی اڈانی گٹھ جوڑ اورکرپشن کے بڑے منصوبے کوبےنقاب کر دیا۔

بھارتی اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے کرپشن کو آشکار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جزیرہ نکو بار پر اڈانی کی خواہشات کو پورا کرنے کیلئے جنگل کے160مربع کلومیٹررقبے کو بے دردی سے کاٹا جا رہاہے۔

راہول گاندھی نے کہا کہ نکوبار جزیرے پر موجود لکڑی کی قیمت ہی لاکھوں کروڑوں میں ہے جس کی کھلے عام لوٹ مار جاری ہے۔ یہ بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑی لوٹ مار ہے۔

بھارتی جریدہ اسکرول ان بھی مودی کی ملی بھگت سے کرپشن کے سب سے بڑے منصوبے کو آشکار کر چکا ہے۔ 81 ہزار کروڑ روپے کے نکوبار پروجیکٹ میں نیا ٹاؤن،پاور پلانٹ دیگر منصوبے شامل ہیں۔
متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

