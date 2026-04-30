امریکا کی ناکامی کے بعد خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے، مجتبیٰ خامنہ ای

آبنائے ہرمز میں نیا باب شروع ہو رہا ہے،خطے کی آزادی اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں ایرانی قوم نے دیں

ویب ڈیسک April 30, 2026
تہران:

ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا ہے کہ ایرانی قوم نے خطے کی آزادی اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔

ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا نیا پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں نیا باب شروع ہو رہا ہے، امریکا کی ناکامی کے بعد خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے، دو ماہ کی کشیدگی اور امریکی منصوبے کی ناکامی کے بعد خطے میں نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔

مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا کہ اسٹریٹیجک اثاثہ ہرمز صدیوں سے کئی شیطانی طاقتوں کی لالچ کو ابھارتا رہا ہے، خلیج فارس نہ صرف اقوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے بلکہ آبنائے ہرمز اور بحیرۂ عمان کے ذریعے عالمی معیشت کے لیے ایک اہم اور منفرد راستہ بھی فراہم کرتی ہے، ہرمز محض ایک آبی گزرگاہ نہیں بلکہ ایک ایسی نعمت ہے جس نے ہماری شناخت اور تہذیب کا حصہ تشکیل دیا ہے۔

سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا کہنا تھا کہ خلیج فارس مسلم اقوام، بالخصوص اسلامی ایران کے عوام کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بے مثال نعمت ہے، اسلامی انقلاب خطے میں “مغرور طاقتوں” کے اثر و رسوخ کے خاتمے کا اہم موڑ تھا، ایران کی خلیج فارس کے ساتھ سب سے طویل ساحلی پٹی ہے، ایرانی قوم نے خطے کی آزادی اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔
