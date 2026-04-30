اسلام آباد:
شوگر ملز کی جانب سے ایکسپورٹ سبسڈی کے حصول سے متعلق اپیل 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔
جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ نے سبسڈی کے اجرا کو پالیسی معاملہ قرار دیتے ہوئے درخواستیں خارج کر دی تھیں۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ سبسڈی کوئی بنیادی حق نہیں جس کے اجرا کا حکم دیا جا سکے۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے شوگر ملز کو ایکسپورٹ سبسڈی دینے کی منظوری دی تھی۔ شوگر ملز نے سبسڈی کے حصول کے لیے آئینی عدالت سے رجوع کیا، جبکہ 15 شوگر ملز نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے۔