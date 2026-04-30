ذوالفقار بیگ April 30, 2026
پاکستان میں تعینات آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ٹھموتھی کین پی ایس ایل کے مداح نکلے، انہوں نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ کے میچز نہایت شوق سے دیکھتا ہوں۔

قومی بلائنڈ ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں پاکستان بلاٸنڈ کرکٹ کونسل کے چیٸرمین سید سلطان شاہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا دونوں دنیا بھر میں کرکٹ کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں اور دونوں ممالک میں یہ کھیل بے حد مقبول ہے۔

 ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ سے قبل پاکستان نے آسٹریلوی ٹیم کو شکست دی تھی جبکہ آسٹریلوی ٹیم ایک بار پھر پاکستان کے دورے پر آ رہی ہے، ٹھموتھی کین نے ٹورنامنٹ میں شریک خصوصی بچیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ بچیاں ہماری حقیقی چیمپئن ہیں۔

 انہوں نے قومی بلائنڈ ویمن کرکٹ چیمپئن شپ جیتنے پر پنجاب ٹیم کو مبارکباد بھی دیتے ہوے کہا کہ  آسٹریلوی ہائی کمیشن خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ت

قریب کے اختتام پر آسٹریلوی ہائی کمشنر نے صدر پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل سلطان شاہ کے ہمراہ کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔چیمپئن شپ کے فائنل میں پنجاب نے آزاد کشمیر کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا، جبکہ ایونٹ میں پنجاب، گلگت بلتستان، خیبرپختونخوا اور آزاد کشمیر کی ٹیموں نے شرکت کی۔
