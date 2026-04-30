میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

فوج نے 2021 میں حکومت کا تختہ الٹ کر 80 سالہ آنگ سان سوچی کو گرفتار کرلیا تھا

ویب ڈیسک April 30, 2026
facebook whatsup
میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد سے آنگ سان سوچی قید تھیں

میانمار کی فوجی حکومت نے نوبیل امن انعام یافتہ سابق حکمراں کو جیل سے ایک مخصوص رہائش گاہ میں نظربند کردیا گیا جہاں وہ اپنی سزا مکمل کریں گی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 80 سالہ آنگ سان سوچی دارالحکومت نیپیداو میں مختلف مقدمات میں قید رکھا گیا تھا جن کی سزائیں مجموعی طور پر 33 سال تک پہنچ گئی تھیں تاہم بعد میں یہ سزائیں کم کر دی گئیں۔

ابھی یہ واضح نہیں کہ میانمار میں جمہوریت کی جدوجہد میں سختیاں جھیلنے پر نوبیل امن انعام حاصل کرنے والی آنگ سان سوچی نے موجودہ فوجی حکومت سے کوئی راضی نامہ کیا ہے یا طبعیت کے باعث انھیں گھر میں نظربند کیا گیا۔

آنگ سان سوچی نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے طویل جدوجہد کی اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھیں جس پر1991 میں انھیں نوبیل امن انعام دیا گیا تھا۔ ان کے والد بھی ایک جمہوری رہنما تھے۔ 

بعد ازاں وہ بیرون ملک منتقل ہوگئی تھیں اور پھر دوبارہ اپنے ملک میں آکر سیاست میں حصہ لیا اور 2015 میں ان کی جماعت نے حکومت بنائی۔ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا لیکن میانمار کی اصل حکمراں وہی تھیں۔

البتہ 2021 میں فوج نے بغاوت کرکے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور حکمراں آنگ سان سوچی کو گرفتار کرکے متعدد مقدمات میں قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ 

انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی سطح پر آنگ سان سوچی کی سزاؤں کو فوجی حکومت کے سیاسی بنیاد پر بنائے بوگس مقدمات کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا گیا۔

علاوہ ازیں آنگ سان سوچی کی قانونی ٹیم اور اہل خانہ کو بھی گزشتہ کئی برسوں سے اُن کے ساتھ براہِ راست ملاقات یا رابطے کی اجازت نہیں دی گئی۔

آنگ سان سوچی کے بیٹے کِم آریس نے اس اعلان پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انھیں اپنی والدہ کے زندہ ہونے یا مقام کے بارے میں کوئی واضح ثبوت نہیں ملا ہے اور ریاستی میڈیا کی جاری کردہ تصاویر پر ان کا اعتماد نہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو