کراچی میں پولیس مقابلے، 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد

ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور موٹرسائیکل بھی برآمد کر لی گئی ہے

اسٹاف رپورٹر May 01, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مبینہ مقابلوں کے دوران تین ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے میں نیو سبزی منڈی کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔

گرفتار ملزم کی شناخت سجاد کے نام سے ہوئی ہے جسے فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور موٹرسائیکل بھی برآمد کر لی گئی ہے۔

دوسری جانب ایک حساس سول ادارے اور گارڈن پولیس کے مشترکہ آپریشن کے دوران بھی مبینہ مقابلہ ہوا جس میں دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔

ترجمان سٹی پولیس کے مطابق زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
