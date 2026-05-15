آئی فون کے آپریٹنگ سسٹم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

ویب ڈیسک May 15, 2026
ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل آئی فون کے آپریٹنگ سسٹم آئی او ایس میں بڑی تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے۔

بلومبرگ کی ایک نئی رپورٹ اور دیگر رپورٹ کے مطابق ایپل کی جانب سے متعارف کرائی جانے والی اپ ڈیٹ میں مصنوعی ذہانت کے نئے ٹولز اور کیمرا کو کسٹمائز کرنے کا آپشن شامل ہوگا۔

ایپل کی جانب سے یہ تبدیلیاں آئی او ایس 26 اپ ڈیٹ میں لیکوئڈ گلاس متعارف کرانے کے ایک برس بعد لائی جا رہی ہیں۔

کمپنی آئی او ایس 27 کے لیے اے آئی اپ ڈیٹس اور پرفارمنس اور دیگر معاملات میں بہتری پر توجہ رکھے ہوئے ہے۔

ایپل کی جانب سے اس نئے سافٹ ویئر کی لانچ جون میں منعقد ہونے والی ورلڈ وائٹ ڈیویلپرز کانفرنس میں متوقع ہے۔
