اے آئی بوٹ بے قابو، کمپنی کا ڈیٹا بیس اڑا دیا

ایجنٹ کار رینٹل کمپنیوں کے سافٹ ویئر میں موجود خرابیاں ٹھیک کرنے کے لیے بنایا گیا تھا

ویب ڈیسک May 16, 2026
ایک اے آئی بوٹ اچانک بے قابو ہو کر صرف نو سیکنڈ میں ایک کمپنی کا پورا ڈیٹا بیس مٹا دیا۔

مصنوعی ذہانت لا یہ ایجنٹ دراصل کار رینٹل کمپنیوں کے سافٹ ویئر میں موجود خرابیاں ٹھیک کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس نے الٹا پوری کمپنی کا ڈیٹا ہی صاف کر دیا۔

پاکٹ او ایس کے بانی جر کرین نے بتایا کہ سافٹ ویئر نے اپنی سیکیورٹی حدود سے باہر جا کر یہ قدم اٹھایا۔

انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس(سابقہ ٹوئٹر) ایک پوسٹ میں لکھا کہ ان کے اے آئی ایجنٹ نے اپنی سیکیورٹی حدود توڑتے ہوئے ان کا پروڈکشن ڈیٹا بیس اور اس کے بیک اپس دونوں ڈیلیٹ کر دیے۔

یہ بوٹ ڈیجیٹل سسٹم اینتھروپک کے طاقتور اے آئی ماڈل کلاڈ اوپس 4.6 سے چل رہا تھا جسے پروگرامنگ کے میدان میں دنیا کے سب سے قابل اے آئی سسٹمز میں شمار کیا جاتا ہے۔

جر کرین کے مطابق اے آئی اسسٹنٹ ایک معمول کا کام انجام دے رہا تھا، مگر اُس نے اپنی مرضی سے مسئلہ حل کرنے کے لیے پورا ڈیٹا بیس ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

چند لمحوں میں بکنگز، گاڑیوں کی تفصیلات، نئے صارفین کی رجسٹریشنز سمیت سب کچھ غائب ہو گیا یہاں تک کہ بیک اپ فائلیں بھی نہ بچ سکیں۔

حیران کن بات یہ تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے اے آئی نے کسی قسم کی کنفرمیشن یا وارننگ بھی نہیں دی۔

البتہ، واقعے کے دو روز بعد جر کرین نے ڈیٹا کے ریکوور ہونے کی تصدیق کی۔
