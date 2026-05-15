کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے

 اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے

سعد اللہ جان برق May 16, 2026
ان دنوں پریس اورصحافیوں کے بارے میں ایک مرتبہ پھر بیانات کاسلسلہ چل نکلا ہے جس میں پریس کی آزادی اورصحافیوں کی فلاح وبہبود کی خوش خبریاں گونج رہی ہیں ۔

ہم صحافی تو نہیں بن پائے حالانکہ پریس کلب کے بنیاد گروں میں سے ایک ہم بھی ’’کبھی‘‘ ہوا کرتے تھے، اس پریس کلب کے پہلے انتخاب کے پریزائیڈنگ آفیسر ہم تھے لیکن باوجود کوشش کے آج تک اس کے ممبر نہیں بن پائے لیکن پھر بھی ۔

 واں کے نہیں یہ واں کے نکالے ہوئے تو ہیں

 کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دورکی

 کعبے پر ایک اور بڑا خوبصورت شعر یادآیا ۔ قابل اجمیری کا یہ شعر بھی حسب حال ہے ۔

 لوگ کعبے سے اٹھا لائے ہزاروں تحفے

ہم سے ایک بت بھی نہ لایا گیا بت خانے سے

 بلکہ ایک اورشعر اس سے بھی زیادہ ہمارا حسب حال ہے کہ

 کعبے میں ہراک سجدے کوکہتے ہیں عبادت

 مے خانے میں ہرجام کو ساغر نہیں کہتے

 اور اب تو امید ہی قطع ہوگئی ہے قسمت میں یہی لکھا ہے تویہی سہی نہ تین میں نہ تیرہ میں ۔نہ ہیوں میں نہ شیوں میں۔

 پریس والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ دور پرے کہہ کر ادیبوں کی طرف دھکیلتے ہیں، ادب والے دیکھ کر ناک بھوں چڑھاتے ہیں کہ تم ادیب تو نہیں کالم نگار ہو خیر اب ہم نے بھی صبرکرلیا ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت۔

لیکن ہم تو انھیں اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی خوشی میں خوش ہیں ، اب کے یہ جو بیانوں کا سلسلہ چلا ہے اورپریس یا میڈیا کو طرح طرح کے ’’طغرے‘‘ باندھے جا رہے ہیں اوران کے غم میں سارے بیان نہ صرف دبلے بلکہ پتلے بھی ہورہے ہیں ۔ یہ تو معلوم نہیں ہو پایا کہ صحافیوں کے گھر بلکہ دہلیز پر پہنچانے کے لیے کیاکیا لادا گیا ہے یا لادا جارہا ہے لیکن جو بات ہماری ’’سمجھ دانی ‘‘ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پریس کو مکمل آزادی حاصل ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے پریس کو مکمل آزادی حاصل ہے بلکہ ہم نے جب موازنہ کیا تو پریس کو اتنی بلکہ اس سے بھی زیادہ آزادی حاصل ہے جتنی نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ حالت ہوگئی ہے کہ ایک کلومیٹر تک جانا ہو تو بجٹ میں کٹوتی کرنا پڑتی ہے۔

اس دن ہم ایک پڑوسی گاؤں میں فاتحہ کے لیے گئے، ڈیڑھ کلومیٹر کافاصلہ تھا ایک ہزار کا پیڑول ڈلوایا لیکن واپسی میں آدھا کلومیٹر رہتا تھا کہ پیڑول ختم ہوگیا لیکن لندن کے ہائیڈپارک کے بارے میں پڑھا بھی بہت ہے اورسنا بھی بہت ہے کہ وہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں جس کا جو جی چاہے کہہ سکتا ہے اورکہتا رہتا ہے ۔بس تھوڑی سی قباحت یہ ہے کہ ’’سننے والا‘‘ کوئی نہیں سب کہنے والے ہوتے ہیں اورجی بھر کربولتے رہتے ہیں اوریہی بات آج کے میڈیا کو ہائیڈپارک کی مماثلت عطا کرتی ہے، دونوں مقامات پر کہنے والے ہی پائے جاتے ہیں، سننے والا کوئی پورا تو کیا آدھا بھی نہیں پایا جاتا۔اورہمارے ملک میں تو میڈیا اور پریس کے علاوہ بھی آزادی کا یہ عالم ہے کہ ہر ہرشہر،ہرہربازار ،ہرہرگلی اورہرہر کوچے میں ’’ہائیڈپارک‘‘ قائم ہے۔

ہم نے ایک روز چاہا کہ کسی سے کچھ کہیں یعنی کوئی سننے والا ملے لیکن جسے بھی ہم کان دیکھ کر سننے والا سمجھتے وہ کہنے والا نکلتا، آخر مایوس ہوکرگھر آگئے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود ہی سے کہا جو کہنا ہے کہہ ڈالے ، ایک سننے والا تو ملا ،اب اسی سے گزارہ کریں گے ۔ہمیں تو اب یہ ڈر رہنے لگا ہے کہ کہیں کانوں کے عدم استعمال کی وجہ سے لوگ کانوں ہی سے محروم نہ ہوجائیں، کیوں کہ یہ تو ہرکوئی مانتا ہے کہ جن اعضاء کااستعمال نہیں کیا جاتا وہ معدوم ہوجاتے ہیں جیسے سانپ کے پیر اورکان ، بچھو کی آنکھیں ، گدھے کے سینگ اورانسان کی دم غائب ہوچکی ہے ۔

دراصل پاکستان میں حکومتوں اور پارٹیوں کی فراوانی ، لوگوں کی بے پناہ دینداری اورلاؤڈ اسپیکروں کی بہتات نے لوگوں کو اتنا نیک اوردیندار بنایا ہوا ہے کہ ہرکسی کو دوسروں کو راہ حق دکھانے کاجذبہ اتنا زیادہ ہے کہ خود اپنے آپ تک فراموش کرکے دوسروں کوراہ حق دکھانے میں لگا ہوا ہے یہاں تک کہ انتہائی معروف کاروباری لوگ ، مصروف ترین سرکاری افسر اوردکاندار بھی اپنا کام چھوڑ کر اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ۔ اب جب پریس کی آزادی بھی بے پناہ ہے ایسے میں ہرکسی کو آزادی حاصل ہوچکی ہے، وہ دن گئے جب کتے ایک ملک سے دوسرے ملک محض اس لیے ہجرت کرتے تھے کہ وہاں بھونکنے کی آزادی ہوتی تھی۔

یہ لطیفہ ایوب خان کے دورمیں مشہور ہوا تھا کہ ایک کتے کی بارڈر پر دوسرے سے ملاقات ہوئی ، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہاں جارہے ہو بھائی، تو دوسرے نے کہا تمہارے ملک میں آکر رہنے کاارادہ رکھتا ہوں ۔ پہلے والے نے کہا، ہمارے ملک میں تو تمہارے ملک سے بھی زیادہ بھوک اورافلاس ہے تو دوسرے نے کہامجھے پتہ ہے لیکن وہاں کم ازکم بھونکنے کی آزادی تو ہے ۔اب اگر اس نقطہ نظر سے دیکھاجائے تو آج کل ہرطرف ہرجگہ آزادی ہی آزادی ہی آزادی ہے ۔لیکن یہ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ اس آزادی کے پیچھے کتنی بڑی پابندی اورغلامی چھپی ہوئی ہے کہ پابندیاں منہ اورزبان پر نہیں ہیں بلکہ آکسیجن پائپ پر کتنا بڑا پیر رکھا ہوا ہے ۔

