کراچی؛ ایک کروڑ سے زائد مالیت کے 137 موبائل فون کی اسمگلنگ ناکام، ملزم گرفتار

کار خفیہ خانوں میں چھپا کر اسمگل کیے جانے والے 137 موبائل فونز میں 27 آئی فونز اور 110 اینڈرائیڈ موبائل شامل ہیں

اسٹاف رپورٹر May 16, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سائٹ بی پولیس نے ایک کروڑ سے زائد مالیت کے قیمتی موبائل فون کی اسمگلنگ ناکام بناتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 137 مہنگے فون برآمد کرلیے۔

ترجمان کے مطابق سائٹ بی پولیس نے نان کسٹم پیڈ موبائل فون کی اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے کرولا کار میں سوار ایک ملزم نعمت اللہ ولد حاجی لالا کو دفعہ 54 ض ف کے تحت گرفتار کر کے کار مختلف خفیہ خانوں میں چھپا کر اسمگل کیے جانے والے 137 موبائل فونز برآمد کرلیے جس میں 27 آئی فونز اور 110 اینڈرائیڈ موبائل فون شامل ہیں جن کی مالیت ایک کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔

 ترجمان کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق موبائل فون براستہ بلوچستان مسافر بس کے ذریعے اسمگل کر کے یوسف گوٹھ بس ٹرمینل پہنچائے گئے تھے جہاں سے موبائل فونز کرولا کار کے ذریعے موبائل مارکیٹ منقتل کیے جا رہے تھے کہ پولیس نے کامیابی چھاپہ مار کارروائی کے لیے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔

پولیس نے برآمد کیے جانے والے موبائل فونز اور گاڑی کو زیر دفعہ 550 ض ف کے تحت قبضہ پولیس میں لیکر مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

چترال: کالاش قبیلے کا مذہبی تہوار چلم جوش اختتام پذیر، سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت

Express News

آر ایس ایس کا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا بیان بامعنی ہے مگر اس کو پورا دیکھنا چاہیے، سابق سفیر

Express News

بنوں پولیس کی کارروائیاں، 5 خطرناک دہشتگرد ہلاک

Express News

حکومت نے ائیرلائنز کو بڑا ریلیف دے دیا، پروازوں کے کرایوں میں کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو