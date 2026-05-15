کراچی؛ تربوز فروش کے ہاتھوں چھری کے وار سے زخمی چاٹ فروش دم توڑ گیا

زخمی نوجوان کو قریبی دکانداروں نے تشویشناک حالت میں فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا، تاہم وہ جانبر نہ ہوسکا

اسٹاف رپورٹر May 16, 2026
facebook whatsup

کراچی کے علاقے ابوالحسن اصفہانی روڈ پر بینک الحبیب کے قریب تیز دھار آلے کے وار سے زخمی ہونے والا 16 سالہ لڑکا دورانِ علاج دم توڑ گیا۔

پولیس کے مطابق مقتول علاقے میں چاٹ کی ریڑھی لگاتا تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ مقتول کا ایک تربوز فروش کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا جس کے دوران ملزم نے مبینہ طور پر چھری کے وار کرکے اسے شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہوگیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی نوجوان کو قریبی دکانداروں نے تشویشناک حالت میں فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا، تاہم وہ جانبر نہ ہوسکا۔

واقعے کے بعد پولیس نے شواہد جمع کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں جبکہ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

چترال: کالاش قبیلے کا مذہبی تہوار چلم جوش اختتام پذیر، سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت

Express News

آر ایس ایس کا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا بیان بامعنی ہے مگر اس کو پورا دیکھنا چاہیے، سابق سفیر

Express News

بنوں پولیس کی کارروائیاں، 5 خطرناک دہشتگرد ہلاک

Express News

حکومت نے ائیرلائنز کو بڑا ریلیف دے دیا، پروازوں کے کرایوں میں کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو