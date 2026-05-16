بجلی  و گیس کی قیمتوں میں تواتر سے اضافہ کرنے سمیت آئی ایم ایف کی 11 سخت شرائط

عالمی مالیاتی ادارے نے ٹیکس ہدف کے لیے 430 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز بھی دی ہے

ویب ڈیسک May 16, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
اسلام آباد:

عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے لیے 11 نئی کڑی شرائط عائد کر دی ہیں جن میں توانائی کی قیمتوں میں تسلسل سے اضافہ اور ٹیکس اہداف میں بھاری اضافہ شامل ہے۔

نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال کے دوران آئی ایم ایف کی جانب سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1727 ارب روپے کی خطیر رقم وصول کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

علاوہ ازیں عالمی مالیاتی فنڈ نے ایف بی آر کے لیے 15 ہزار 267 ارب روپے کا ٹیکس ہدف مقرر کیا ہے، جس کے حصول کے لیے 430 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز دی ہے۔

ان نئے ٹیکس اقدامات میں سے 215 ارب روپے کے ٹیکس نئے سرے سے لگائے جائیں گے جبکہ 115 ارب روپے ٹیکس انفورسمنٹ کے ذریعے جمع کیے جائیں گے۔

رپورٹ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے نیب کی خودمختاری اور شفافیت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ توانائی کے شعبے میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں باقاعدگی سے اضافے کے نوٹیفکیشن جاری کرنے کی شرط بھی رکھی ہے۔

آئی ایم ایف کی دیگر اہم شرائط میں وفاقی بجٹ کی پارلیمنٹ سے منظوری، انسدادِ بدعنوانی اور سرکاری خریداریوں کے فریم ورک کو مزید مضبوط بنانا شامل ہے۔

اسی طرح ٹیکس ریونیو انتظامیہ میں بہتری لانے، کفالت پروگرام کو جاری رکھنے، کرنسی ایکسچینج کی خودمختاری کے لیے روڈ میپ تیار کرنے اور ریگولیٹری شفافیت کو بڑھانے کے احکامات بھی دیے گئے ہیں۔

مذکورہ شرائط کے تحت پیپرا رولز میں ترامیم، خصوصی اکنامک زونز کو 2035 تک ملنے والی تمام مراعات کا خاتمہ اور وفاقی سطح پر کاروباری ریگولیشن کے لیے پاکستان ریگولیٹری رجسٹری کا قیام بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔

اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ اقدامات معاشی استحکام کی بحالی اور جاری پروگرام کے تحت درکار اہداف کے حصول کے لیے ضروری سمجھے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی حکومت کی آئی ایم ایف کو سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے کی یقین دہانی

Express News

مشرق وسطیٰ بحران، پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ایئرانڈیا کاخسارہ 2 ارب ڈالر سے تجاوز

Express News

سرمایہ کاری نظام میں بڑی پیشرفت: بورڈ آف انویسٹمنٹ  کو ایس آئی ایف سی میں ضم کرنے کا فیصلہ

Express News

سونا آج مزید سستا ہوگیا؛ قیمت میں مسلسل دوسرے دن کمی ریکارڈ

Express News

توانائی کا شعبہ بحران کا شکار، گردشی قرضہ 5 ہزار 206 ارب روپے کی خطرناک سطح پر پہنچ گیا

Express News

پنجاب کے بعد سندھ میں بھی کاروباری اوقات کی پابندی ختم کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو