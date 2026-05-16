مشرقِ وسطیٰ بحران اور پاکستانی فضائی حدود کی بندش، ایئرانڈیا کا خسارہ 2 ارب ڈالر سے تجاوز 

سنگاپور ایئرلائنزکی رپورٹ نے بھارتی ایوی ایشن کی گرتی ساکھ کا بھانڈا پھوڑ دیا

ویب ڈیسک May 16, 2026
facebook whatsup

مودی سرکارکی ناقص پالیسیوں کےباعث گرتی بھارتی معیشت پربیرونی سرمایہ کاروں کاعدم اعتماد مزید بڑھ گیا

ایئرانڈیا کی شیئر ہولڈر سنگاپور ایئرلائنزکی رپورٹ نے بھارتی ایوی ایشن کی گرتی ساکھ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بین الاقوامی نیوزایجنسی رائٹرز نے بھارتی ایوی ایشن کی پستی کو آشکار کیاکہ بھارتی ایئرلائن ایئرانڈیا کا سالانہ خسارہ 2ارب ڈالرسےتجاوزکرچکا ہے۔

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اورپاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی بندش سےایئر انڈیا شدید مشکلات کا شکار  ہے، گزشتہ چند ماہ میں ایئرانڈیا اپنی کئی بین الاقوامی پروازیں بند کرچکی،سرمایہ کاری میں بھی شدید کمی آئی ہے۔

بھارتی ایئرلائن ایئرانڈیا کے سالانہ منافع میں57.4 فیصد  کمی ریکارڈ کی گئی جومزید بڑھنےکی توقع ہے۔

ماہرین کے مطابق معرکہ حق میں پاکستان کی جانب سےموثرحکمت عملی کے باعث بھارتی ایئرلائن کو تاحال شدید نقصانات کا سامنا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لندن؛ فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے؛ اسرائیل کیخلاف شدید نعرے

Express News

اگر ایران نے جنگ بندی معاہدہ نہ کیا تو سمجھو اس کا بہت برا وقت شروع ہوگیا، ٹرمپ

Express News

مالدیپ؛ غاروں کی کھوج میں 160 فٹ گہرائی میں اسکوبا ڈائیونگ؛ ماحولیات کے محققین ہلاک

Express News

مشرق وسطیٰ بحران، پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ایئرانڈیا کاخسارہ 2 ارب ڈالر سے تجاوز

Express News

عزالدین اسرائیلی حملے میں اہلیہ اور بیٹی سمیت شہید؛ نماز جنازہ میں پورا شہر امڈ آیا

Express News

امریکا نے فیدل کاسترو کے بھائی اور سابق صدر کو گرفتار کرنے کی تیاری شروع کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو