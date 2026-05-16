فرحان سعید نے زیادہ تر مردوں کو فراڈ قرار دے دیا

خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی محبت سے کسی مرد کی شخصیت بدل سکتی ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، فرحان سعید

ویب ڈیسک May 16, 2026
پاکستانی گلوکار و اداکار فرحان سعید نے رشتوں، مردوں کے رویّوں اور خواتین کی خودمختاری سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔

حال ہی میں اپنی آنے والی فلم کی تشہیر کے سلسلے میں ایک شو میں شرکت کے دوران فرحان سعید نے اداکارہ مامیا شاہ جعفر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مردوں کے عمومی رویّے پر تبصرہ کیا۔ گفتگو کے دوران جب مامیا نے کہا کہ اکثر لڑکے جھوٹے وعدوں اور دھوکے سے رشتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو فرحان سعید نے بے ساختہ انداز میں کہا کہ صرف چند نہیں بلکہ زیادہ تر مرد فراڈ ہوتے ہیں۔

اداکار نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی رشتے میں سب سے پہلے اپنی عزتِ نفس، خوشی اور ذات کو ترجیح دیں۔ ان کے مطابق خواتین کو اپنی شناخت اور ذہنی سکون قربان کرکے کسی بھی تعلق کو بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

فرحان سعید کا کہنا تھا کہ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی محبت یا قربانی سے کسی مرد کی شخصیت بدل سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ’’کسی کو بچانے‘‘ والے رویّے سے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ اس سوچ میں سب سے زیادہ نقصان خود خواتین کو اٹھانا پڑتا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ بعض مرد بھی تعلقات میں چالاک خواتین کے باعث متاثر ہوتے ہیں، تاہم عمومی طور پر خواتین ہی زیادہ جذباتی نقصان اٹھاتی ہیں۔

فرحان سعید کے اس دوٹوک بیان نے مداحوں میں مختلف آرا کو جنم دیا ہے، جہاں کچھ صارفین نے ان کی بات سے اتفاق کیا جبکہ بعض نے اسے سخت عمومی رائے قرار دیا۔ تاہم ان کا یہ بیان رشتوں میں خود اعتمادی، حدود اور خود احترام کے موضوع کو ایک بار پھر نمایاں کرنے میں کامیاب رہا ہے۔
 
