سرمایہ کاری نظام میں بڑی پیشرفت: بورڈ آف انویسٹمنٹ  کو ایس آئی ایف سی میں ضم کرنے کا فیصلہ

وفاقی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایس آئی ایف سی میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اس اقدام سے پاکستان میں سرمایہ کاری کا نظام مزید تیز، مؤثر اور سہل ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق یہ انضمام وزیراعظم شہباز شریف کے متوقع دورہ چین سے قبل مکمل کیا جائے گا۔
اس فیصلے کا مقصد سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت سرمایہ کاری کے تعاون کو مؤثر بنانا ہے جس سے چین سمیت عالمی سرمایہ کاروں کو سہولت ملے گی۔
نئے ڈھانچے میں ایس آئی ایف سی غیر ملکی سرمایہ کاری اور پالیسی پر عملدرآمد میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ یہ ادارہ اسپیشل اکنامک زونز اور ریگولیٹری اصلاحات کے لیے جامع روڈ میپ تیار کرنے کی اہم ذمہ داری بھی نبھائے گا۔
ایس آئی ایف سی کی قیادت میں سرمایہ کاری کے عمل میں تیزی، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھے گا۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا انضمام سرمایہ کاری نظام کو مربوط بنانے کی جانب ایک نہایت اہم پیش رفت ہے۔