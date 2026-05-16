پاکستانی اداکارہ عائشہ عمر نے سوشل میڈیا پر ان سے منسوب ایک جھوٹے بیان کی سختی سے تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ کبھی بھی بے وفائی یا شادی سے باہر تعلقات کی حمایت نہیں کرسکتیں۔
حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک من گھڑت بیان گردش کر رہا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ عائشہ عمر نے کہا ہے کہ ’’جن مردوں کو گھر میں سکون نہ ملے وہ گھر سے باہر تعلقات اختیار کریں۔‘‘
عائشہ عمر نے انسٹاگرام پر اس بیان کو مکمل طور پر جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی شخصیت، اقدار اور نظریات کے سراسر خلاف ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دھوکا دہی اور غیر ازدواجی تعلقات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔
اداکارہ نے عوام سے اپیل کی کہ جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے پہلے حقائق کی تصدیق ضرور کریں۔