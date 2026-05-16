بیوی سے بے وفائی اور ناجائز تعلقات کی اجازت کا بیان، عائشہ عمر کا ردعمل سامنے آگیا

’’جن مردوں کو گھر میں سکون نہ ملے وہ گھر سے باہر تعلقات اختیار کریں‘‘

ویب ڈیسک May 16, 2026
facebook whatsup

پاکستانی اداکارہ عائشہ عمر نے سوشل میڈیا پر ان سے منسوب ایک جھوٹے بیان کی سختی سے تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ کبھی بھی بے وفائی یا شادی سے باہر تعلقات کی حمایت نہیں کرسکتیں۔

حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک من گھڑت بیان گردش کر رہا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ عائشہ عمر نے کہا ہے کہ ’’جن مردوں کو گھر میں سکون نہ ملے وہ گھر سے باہر تعلقات اختیار کریں۔‘‘

عائشہ عمر نے انسٹاگرام پر اس بیان کو مکمل طور پر جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی شخصیت، اقدار اور نظریات کے سراسر خلاف ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دھوکا دہی اور غیر ازدواجی تعلقات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔

اداکارہ نے عوام سے اپیل کی کہ جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے پہلے حقائق کی تصدیق ضرور کریں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کانز فلم فیسٹیول میں مشرقی انداز کے ساتھ صنم سعید کا شاندار ڈیبیو، تصاویر دیکھیں

Express News

اداکارہ میرا نے اپنے لیے عزت اور احترام کی خواہش کا اظہار کر دیا

Express News

ایمان فاطمہ نے انفلوئنسر بننے کے بعد بڑا سنگ میل عبور کرلیا

Express News

بیوی سے بے وفائی اور ناجائز تعلقات کی اجازت کا بیان، عائشہ عمر کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

احمد علی بٹ نے ہانیہ عامر کو ’’جنریشن زی کی بابرہ شریف‘‘ قرار دے دیا

Express News

حرا مانی کے بولڈ لباس پر سوشل میڈیا صارفین کی کڑی تنقید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو