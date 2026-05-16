ایمان فاطمہ نے انفلوئنسر بننے کے بعد بڑا سنگ میل عبور کرلیا

مداحوں کی جانب سے ایمان فاطمہ کو کامیابی حاصل کرنے پر مبارک باد، کچھ کی جانب سے تبقید بھی کی گئی

ویب ڈیسک May 16, 2026
معروف وی لاگر کی سابق اہلیہ ایمان فاطمہ نے سوشل میڈیا پر بطور انفلوئنسر مختصر عرصے میں نیا سنگ میل عبور کرلیا۔

ایمان فاطمہ نے سماجی رابطے کی سائٹ انسٹاگرام پر یہ خبر سنائی اور بتایا کہ انہوں نے 1 ملین فالوورز کا سنگ میل عبور کیا ہے۔

رجب بٹ سے علیحدگی کے بعد ایمان فاطمہ نے سوشل میڈیا پر توجہ دی اور انہوں نے حال ہی میں ایک کمرشل بھی شوٹ کیا تھا۔

ایمان فاطمہ کے دس لاکھ فالوورز ہونے پر انہیں صارفین کی جانب سے ملے جلے ردعمل کا سامنا ہے جبکہ وہ خود اس کامیابی پر بہت زیادہ خوش نظر آرہی ہیں۔

بیشتر صارفین نے ایمان فاطمہ کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی تیزی سے بڑھتی مقبولیت کو سراہا۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مختصر عرصے میں اپنی منفرد ویڈیوز اور مسلسل سرگرمی کے باعث بڑی تعداد میں لوگوں کی توجہ حاصل کی۔

دوسری جانب کچھ سوشل میڈیا صارفین نے تنقیدی تبصرے بھی کیے اور دعویٰ کیا کہ ایمان فاطمہ کے فالوورز میں اضافے کی ایک بڑی وجہ یوٹیوبر رجب بٹ کے ساتھ ان کا نام جڑنا ہے۔

بعض صارفین نے طنزیہ انداز میں تبصرے کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا تنازعات اور مشہور شخصیات کے ساتھ وابستگی اکثر فالوورز میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔

تاہم کئی صارفین نے ان تنقیدی تبصروں کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر کریئیٹر اپنی محنت اور کانٹینٹ کی بنیاد پر کامیابی حاصل کرتا ہے اور کسی کی کامیابی کو صرف ایک شخصیت سے منسوب کرنا درست نہیں۔

Emaan Fatima Reflects On Tough Times As She Reaches 1 M Followers

ایمان فاطمہ کی جانب سے تاحال ان تبصروں پر کوئی باقاعدہ ردعمل سامنے نہیں آیا، تاہم ان کے مداح سوشل میڈیا پر انہیں مسلسل مبارکباد دے رہے ہیں۔
 
