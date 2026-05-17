واٹس ایپ کا میسج غائب ہونے سے متعلق فیچر پر کام جاری

ویب ڈیسک May 17, 2026
انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ صارفین کے لیے موجود ڈِس اپیئرنگ فیچر میں تبدیلی متعارف کرانے جا رہی ہے۔

طے شدہ وقت کے بعد خود بخود غائب ہو جانے والے فیچر میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ٹائمر آپ کے میسج 'سینڈ' کرتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی میسج گھنٹوں غائبانہ پوزیشن میں غیر پڑھے ہوئے پڑا رہ سکتا ہے اور کسی کے دیکھنے سے پہلے ہی غائب ہوسکتا ہے۔

اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے واٹس ایپ اب ڈس اپیئرنگ میسجز کے لیے ایک نیا آپشن آزما رہا ہے، جس کا نام ’آفٹر ریڈنگ‘ ہے۔

اس آزمائش کی نشاندہی واٹس ایپ بِیٹا انفو نے آئی او ایس کے تازہ ترین بِیٹا اپ ڈیٹ میں کی ہے۔

اینڈرائیڈ پر کامیاب ٹیسٹنگ کے بعد، یہ فیچر اب آئی او ایس کے کچھ بیٹا ٹیسٹرز کے لیے جاری کیا جا رہا ہے۔ فی الحال یہ 'ٹیسٹ فلائٹ بیٹا پروگرام' کے ذریعے دستیاب ہے اور امید ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں یہ تمام عام صارفین کے لیے بھی پیش کر دیا جائے گا۔

اس آپشن کے بعد اب میسج غائب ہونے کے وقت کی شروعات اس کو بھیجنے کے بعد سے نہیں بلکہ میسج کھلنے کے بعد سے ہوگی۔

اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے صارفین میسج کو اوپن کیے جانے کے بعد غائب ہونے کے لیے 5 منٹ، 1 گھنٹہ یا 12 گھنٹے کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اور اگر اگلے شخص نے میسج کو کھولا ہی نہیں، تو وہ 24 گھنٹے پورے ہونے پر خود بخود غائب ہو جائے گا۔
