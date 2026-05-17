وٹامن بی-2 کینسر کے خلیات کی بقا میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے: تحقیق

وٹامن بی-2 کا یہی نظام کینسر کے خلیات کو تباہ ہونے سے بچانے والی ڈھال کا کام بھی کر سکتا ہے: تحقیق

ویب ڈیسک May 17, 2026
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ وٹامن بی-2 کینسر کے خلیات کو زندہ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ عام طور پر وٹامن بی-2 کا کام غذا سے ملنے والے کاربوہائیڈریٹس کو آپ کے جسم کے ایندھن میں بدلنا اور پروٹین سے انرجی خارج کرنا ہوتا ہے۔

رائبوفلیوین (جسے وٹامن بی-2 بھی کہا جاتا ہے) پانی میں حل ہو جانے والا ایک ایسا لازمی غذائی جز ہے جو چربی اور پروٹینز کو ہضم کرنے اور انہیں توانائی میں بدلنے کے کام آتا ہے۔

یہ جز انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور یہ ہماری جلد، خون کے خلیات اور اندرونی جھلیوں کو تندرست رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

لیکن اب نئی تحقیق سے یہ چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے کہ وٹامن بی-2 کا یہی نظام کینسر کے خلیات کو تباہ ہونے سے بچانے والی ڈھال کا کام بھی کر سکتا ہے۔

محققین نے بتایا ہے کہ یہ وٹامن خلیاتی سطح پر ایک ایسی حفاظتی ڈھال تیار کرتا ہے جو کینسر کے ٹیومرز کو ’فیروپٹوسس‘ سے بچاتی ہے۔

فیروپٹوسس دراصل خلیات کی موت کا ایک خاص پروگرامڈ طریقہ ہے، جس کا کام کینسر کو پھیلنے سے روکنا ہوتا ہے۔

محققین کا کہنا ہے کہ وٹامن بی-2 کینسر کے خلیات کو فیروپٹوسس یعنی خلیات کی خودکار موت کے اس خاص عمل سے بچانے میں ایک خطرناک حد تک اہم کردار ادا کرتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وزن گھٹانے والی ادویات مائگرین اور دمے میں مفید ہو سکتی ہیں: تحقیق

Express News

صحت مند زندگی کےلیے فائبر کیوں ضروری ہے؟ ماہرین نے اہم حقائق بتا دیے

Express News

یہ ورزش ہائی بلڈ پریشر کو قابو کرنےمیں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے!

Express News

ہیپاٹائٹس سی کے 80 فیصد مریض بیماری سےلاعلم، وزیرصحت کا مفت اسکریننگ اور علاج کا اعلان

Express News

کام کے اوقات میں اضافے سے موٹاپے کے خطرات میں بھی اضافہ

Express News

مستبقل کی وبا سے متعلق بل گیٹس کا پرانا انٹرویو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو