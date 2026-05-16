پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

کراچی پولیس چیف کی جانب سے دی گئی فہرست آئی جی کو دے دی گئی جس کے بعد ملزمان کیخلاف ایکشن لیا جارہا ہے

سید مشرف شاہ/نعمان شیخ May 16, 2026
کراچی پولیس کی جانب  سے دی گئی منشیات فروشوں کی فہرست آئی جی پنجاب کو دی گئی ہے جس کے بعد انمول پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع کردیا گیا ہے۔

پنجاب پولیس کے ذرائع کے مطابق ایڈیشنل آئی جی کراچی کے انکشافات کے بعد لاہور میں موجود  انمول پنکی کے ساتھیوں کے خلاف آپریشن شروع کردیا گیا ہے۔

کراچی پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کی دی گئی فہرست میں خواتین کے نام بھی شامل ہیں جبکہ  لاہور سے کراچی بذریعہ ٹرین، بسز کوکین منتقل کرنے والے رائیڈرز کو بھی تلاش کیا جارہا ہے۔

ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے ایس پی سی آر او کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی ہے۔

اُدھر کوکین کوئین انمول پنکی کے خلاف لاہور میں پانچواں مقدمہ منظرعام پرآگیا ہے۔ پولیس کے مطابق گجر پورہ پولیس نے 2018 میں منشیات فروش نواز کو پکڑا جس کے قبضے سے 1100 گرام منشیات برآمد ہوئی تھی۔

پولیس کے مطابق ملزم انمول عرف پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا اور انمول عرف پنکی ڈیفنس میں واقع اپنی رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔

اس سے قبل ملزمہ کیخلاف کوٹ لکھپت،وحدت کالونی ،لیاقت آباد،اقبال ٹاون اور گجر پورہ میں مقدمات سامنے آچکے تاہم پنجاب پولیس نے ایک بھی مقدمےمیں ملزمہ انمول پنکی کو گرفتار نہ کیا۔

تفتیشی ٹیم نے ملزمہ کو کسی مقدمے میں اشتہاری قرار نہیں دیا
