کراچی، مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات کے دوران 5 افراد زخمی

زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

محمد شاہ میر خان May 17, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات کے دوران 5 افراد زخمی ہوگئے۔

بلدیہ یوسف گوٹھ 100 فٹ روڈ پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوگئے۔

چھیپا حکام کے مطابق زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی تنازع کے دوران پیش آیا جسکے نتیجے میں 2 بھائی 30 سالہ ظفر ولد سلام اور 25 سالہ عمر ولد سلام زخمی ہوگئے۔

دونوں زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کردیا گیا جبکہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔

ادھر کورنگی عوامی کالونی انڈسٹریل ایریا میں مشتاق ہوٹل کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 35 سالہ جان محمد ولد علی اکبر زخمی ہوگیا۔

زخمی کو طبی امداد کیلئے جناح اسپتال منتقل کردیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔

دوسری جانب بوٹ بیسن تھانے کی حدود شاہ رسول کالونی گلی نمبر 2 میں ذاتی دشمنی کے نتیجے میں فائرنگ سے 30 سالہ کامران ولد نثار احمد زخمی ہوگیا، جسے چھیپا ایمبولینس کے زریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں ملوث ملزم کی تلاش کی جارہی ہے۔ علاوہ ازیں لیاقت آباد سی ایریا میں دکنی مسجد کے قریب 24 سالہ سبحان ولد شمس الدین مبینہ طور پر اپنی ہی اسلحے کی گولی لگنے سے زخمی ہوگیا۔

پولیس کے مطابق حادثاتی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والا نوجوان زیر تربیت پولیس اہلکار ہے نوجوان کو عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کوکین ڈیلر پنکی کے نیٹ ورک کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک

Express News

کراچی، ناتھا خان پل کے قریب پولیس مقابلہ، 4 رکنی ڈکیت گینگ کا ایک کارندہ زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی؛ جعلی دستاویزات بنانے میں ملوث غیرمجاز ٹریول ایجنٹ گرفتار

Express News

انمول عرف پنکی کی لاہور سے گرفتاری،  پڑوسیوں نے سرگرمیوں کی تفصیل بتا دی

Express News

کراچی: مبینہ مقابلوں میں 6 ملزمان زخمی حالت میں  گرفتار

Express News

لاہور؛ نوکری کا جھانسہ دے کر لاکھوں روپے بٹورنے والا گروہ گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو