کراچی میں جعلی سرکاری نمائندے بننے والے دو ملزمان گرفتار

ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کراچی نے جعلی سرکاری نمائندے بن کر سرکاری لوگو اور نشان کے غیر قانونی استعمال میں ملوث دو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزمان احتشام راؤ اور شمائلہ خان “نیشنل پیس فورس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمونی پاکستان (NPFCIH)” کے نام پر خود کو سرکاری نمائندہ ظاہر کرتے تھے۔
ملزمان واٹس ایپ پیغامات اور وزٹنگ کارڈز کے ذریعے خود کو حکومتی نمائندہ ظاہر کر کے ایف آئی اے افسران تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔
دورانِ انکوائری ملزمان اپنے دعوؤں کے حق میں کوئی قانونی اختیار یا سرکاری نوٹیفکیشن پیش نہ کر سکے۔ ملزمان کے موبائل فونز کے تجزیے کے دوران جعلی دستاویزات، ممبرشپ کارڈز اور حکومتِ پاکستان کے نشان والے جعلی نوٹیفکیشنز برآمد ہوئے۔
ملزمان کے خلاف دفعات 419، 420، 468، 471 اور 109 پی پی سی کے تحت مقدمہ درج کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔
ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ ایف آئی اے سرکاری اداروں کے نام اور قومی نشان کے غلط استعمال میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی۔