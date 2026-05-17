برطانیہ میں انگریز نسل پرستوں کی ریلی میں مسلمان خواتین کے برقعوں کی توہین، ویڈیو وائرل

برطانوی حکام کی جانب سے اس واقعے پر کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا

ویب ڈیسک May 17, 2026
برطانیہ میں انگریز نسل پرستوں کی ریلی کے دوران ایک متنازع واقعہ سامنے آیا جب چند خواتین نے اسٹیج پر آ کر اپنے برقعے اتار دیے جس کے بعد برطانیہ میں سیاسی اور سماجی بحث شدت اختیار کر گئی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریلی میں شریک خواتین نے برقعہ اتارنے کے عمل کو خواتین کے حقوق اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف احتجاج قرار دیا۔

ریلی کے منتظمین اور بعض مقررین نے اس اقدام کو اسلام پسند دباؤ کے خلاف مزاحمت اور خواتین کی آزادی کی علامت قرار دیا، جبکہ ناقدین نے اسے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت انگیز سیاست سے تعبیر کیا۔

واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل دیکھنے میں آیا۔ اکثر صارفین نے مذہبی لباس کو سیاسی تنازع میں استعمال کرنا معاشرتی تقسیم کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

برطانیہ میں حالیہ برسوں کے دوران امیگریشن، مذہبی آزادی، خواتین کے حقوق اور اسلاموفوبیا جیسے موضوعات پر سیاسی کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی بحث کا حصہ بن گیا ہے۔

تاحال برطانوی حکام کی جانب سے اس واقعے پر کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا، تاہم ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔
