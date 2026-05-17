متحدہ عرب امارات کے جوہری پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ

الظفرہ ریجن میں واقع براکہ جوہری پاور پلانٹ کے ایک الیکٹریکل جنریٹر نشانہ بنا اور پلانٹ میں آگ لگی، حکام ابوظہبی

ویب ڈیسک May 17, 2026
facebook whatsup
فوٹو: غیرملکی میڈیا

ابوظہبی کے براکہ جوہری پاور پلانٹ پر ڈرون حملے کے نتیجے میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا تاہم کسی جانی نقصان کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ابوظہبی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ابوظہبی کے حکام نے الظفرہ ریجن میں واقع براکہ جوہری پاور پلانٹ کے اندر حفاظتی حصار کے بیرونی حصے میں الیکٹریکل جنریٹر پر ہونے والے آتشزدگی کے واقعے پر کارروائی کی جو ڈرون حملے کے باعث پیش آیا تھا۔

بیان میں بتایا گیا کہ واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی رپورٹ نہیں ہے اور جوہری پاور پلانٹ سے ریڈیائی سطح پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئی ہیں۔

حکام نے بتایا کہ تمام حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں اور مزید تفصیلات سامنے آنے پر آگاہ کیا جائے گا۔

متحدہ عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی فار نیوکلیئر ریگولیشن (ایف اے این آر) نے تصدیق کی ہے کہ آگ سے پاورپلانٹ کی حفاظتی یا مرکزی نظام پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور تمام یونٹس معمول کے مطابق فعال ہیں۔

ابوظہبی کے حکام نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ معلومات صرف سرکاری ذرائع سے حاصل کریں اور کسی قسم کی فواہیں یا غیرمصدقہ معلومات پھیلانے سے گریز کریں۔

الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان 8 اپریل کو طے پانے والی جنگ بندی کے باوجود متحدہ عرب امارات پر ڈرون حملے وقتاً فوقتاً جاری ہیں۔

ایران نے جنگ کے شروع میں بتایا تھا کہ وہ خلیجی ممالک میں قائم امریکی بیسز اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے لیکن متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ حملے کیے گئے، جس کے باعث دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔

متحدہ عرب امارات نے گزشتہ ہفتے بھی الزام عائد کیا تھا کہ ایران نے فجیرہ بندرگاہ پر میزائلوں اور ڈرونز سے حملے کیے ہیں، جس میں تین بھارتی شہری زخمی ہوئے اور فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریز زون میں آئل ریفائنری پر آگ لگنے کی رپورٹ بھی آئی تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لندن؛ فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے؛ اسرائیل کیخلاف شدید نعرے

Express News

اگر ایران نے جنگ بندی معاہدہ نہ کیا تو سمجھو اس کا بہت برا وقت شروع ہوگیا، ٹرمپ

Express News

مالدیپ؛ غاروں کی کھوج میں 160 فٹ گہرائی میں اسکوبا ڈائیونگ؛ ماحولیات کے محققین ہلاک

Express News

مشرق وسطیٰ بحران، پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ایئرانڈیا کاخسارہ 2 ارب ڈالر سے تجاوز

Express News

عزالدین اسرائیلی حملے میں اہلیہ اور بیٹی سمیت شہید؛ نماز جنازہ میں پورا شہر امڈ آیا

Express News

امریکا نے فیدل کاسترو کے بھائی اور سابق صدر کو گرفتار کرنے کی تیاری شروع کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو