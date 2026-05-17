ایشین جونیئر انفرادی اسکواش چیمپین شپ میں شرکت کیلیے  پاکستان ٹیم چین روانہ

 چیمپین شپ میں گروپ کیپٹن (ر) عرفان اصغر ٹیم مینیجر فہیم گل ہیڈ کوچ کی ذمہ داری ادا کررہے ہیں

زبیر نذیر خان May 17, 2026
facebook whatsup

33ویں ایشین جونیئر انفرادی اسکواش چیمپین شپ 2026 میں شرکت کے لیے  پاکستان ٹیم چین روانہ ہو گئی، مقامی شہر پانزیہوا میں 20 سے 24 مئی تک ایشیائی بالادستی کے لیے پاکستان اسکواش اسکواڈ اسلام آباد سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔

چیمپین شپ میں پاکستان کے عبداللہ نواز بوائز انڈر 19،نعمان خان بوائز انڈر 17، احمد ریان خلیل اور سہیل عدنان بوائز انڈر 15 جبکہ مصطفی خان بوائز انڈر 13 ایونٹ میں اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے، پشاور سے تعلق رکھنے والی  سحرش  اور ان کی بہن ماہنور علی گرلز انڈر 15 ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میڈلز جیتنے کی کوشش کریں گی۔

 چیمپین شپ میں گروپ کیپٹن (ر) عرفان اصغر ٹیم مینیجر اور معروف سابق عالمی کھلاڑی فہیم گل ہیڈ کوچ کی ذمہ داری ادا کررہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئی سی سی نے گورننس سے متعلق مسائل پر اہم کرکٹ بورڈ کی فنڈنگ روک دی

Express News

اسپیشل اولمپکس پاکستان؛ نیشنل گیمز میں 12 گولڈ میڈلز کیساتھ ٹائٹل پنجاب کے نام

Express News

بنگلادیش کیخلاف سیریز؛ پاکستانی فاسٹ بولر کیچ پکڑنے کے دوران زخمی، اسٹریچر پر منتقل

Express News

ویمن کرکٹ آل راؤنڈر سائرہ جبیں نے فیوچر اسٹار کا ایوارڈ  جیت لیا

Express News

محمد عباس نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک اور سنگِ میل عبور کرلیا

Express News

چیئرمین پی سی بی کو بھارت میں آئی پی ایل فائنل دیکھنے کا دعوت نامہ موصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو