پرنس رحیم آغا خان کی پاکستان آمد، نور خان ایئربیس پر صدر نے استقبال کیا

مسلح افواج نے ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کیا، صدر زرداری سے علیحدہ ملاقات کی، آصفہ بھٹو اور بلال بھی شریک

اسٹاف رپورٹر May 20, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کے پاکستان پہنچنے پر صدر مملکت نے نور خان ایئر بیس پر معززمہمان کا پُرتپاک استقبال کیا، مسلح افواج کی جانب سے ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔

اس موقع پر خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ثقافتی لباس پہنے بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔

نور خان ایئر بیس سے پرنس رحیم آغا خان ایوان صدر پہنچے جہاں تینوں مسلح افواج کے دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔

ایوان صدر پہنچنے پر بلاول بھٹو زرداری نے ان کا استقبال کیا جبکہ پرنس رحیم آغا خان نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے الگ ملاقات بھی کی جس میں بلاول بھٹوزرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو