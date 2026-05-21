سائنس دانوں کی طب کے میدان میں اہم پیش رفت کی ہے جس کے تحت اون سے حاصل کردہ پروٹین (Keratin) ہڈیوں کو مضبوط بنانے والے ٹشو کی دوبارہ نشوونما ممکن بنانے معاون ہوگا اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے والے قدرتی پروٹین کے متبادل کے طور پر استعمال ہوسکتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق کنگز کالج لندن کے سائنس دانوں نے اون سے حاصل کیراٹن جانوروں کے ماڈل میں آزمایا اور دریافت کیا کہ اس سے تمام متاثرہ حصوں میں ہڈیوں کی بحالی میں مدد مل سکتی ہے، تحقیق کے نتائج کے مطابق یہ مواد جنریٹیو میڈیسن اور دانتوں کے پروسیجر کے لیے مضبوط متبادل بن سکتا ہے۔
نئی تحقیق میں پایا گیا کہ اون سے حاصل کردہ اسٹرکچرل پروٹین زندہ جانوروں میں ہڈیوں کی نشوونما میں مدد کرسکتا ہے، مواد سے ہڈیوں کے ایسے ٹشو پیدا ہوئے جو اس طرح کے علاج کے لیے موجودہ دور میں معیاری مواد تصورکیے جانے والے روایتی علاج کے مقابلے میں صحت مند قدرتی ہڈیوں کے انتہائی مماثل ہے۔
کنگز کالج لندن کی فیکلٹی برائے ڈینٹسٹڑی، اورل اور کرینیوفیشل سائنس کے ڈاکٹر شیرف ایلشاروے نے بتایا کہ ہم پہلی دفعہ یہ دکھانے کے لیے واقعی میں پرجوش ہیں کہ اون سے حاصل کردہ مواد کیسے زندہ جانوروں میں ہڈیوں کے علاج کے لیے کامیابی سے آزمایا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ تحقیق کے حوالے سے یہ ایک بڑا سنگ میل ہے، یہ کیراٹن کو قابل تجدید بائیومیٹیریل کی نئی ممکنہ سطح میں رکھ دیتا ہے جو طویل عرصے سے جاری موجودہ طریقہ علاج کا متبادل بن سکتا ہے۔
سائنس دانوں نے مواد کی پائیداری فائدوں کو بھی نمایاں کیا اور بتایا کہ اون ایک قدرتی ذریعہ ہے اور اس سے اکثر فارمنگ صنعتوں میں ناکارہ گردان کر الگ کیا جاتا ہے لیکن اس سے کیراٹن حاصل ہوتا ہے جو طبی طور پر علاج کے لیے قابل تجدید اور بڑے پیمانے پر طبی پیمانوں کا ذریعہ کا بن سکتا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ سائنس دانوں نے موجودہ طریقہ علاج کے متبادل کے طور پر تجربے کے لیے اون سے حاصل کردہ کیراٹن سے میمبرینز بنایا، مواد کو ہڈیوں کی نشوو نما کی مدد کے لیے کیمیائی عمل سے گزار کر مضبوط اور پائیدار ڈھانچے تیار کیے گئے۔
ٹیم نے اون سے حاصل کیراٹن میمبرینز (جھلیاں) کو لیب میں سب سے پہلے انسانی ہڈیوں کے سیلز میں آزمایا، انسانی ہڈیوں کے سیلز کامیابی سے بحال ہوئے اور صحت مند ہڈیوں کی نشوونما کے مضبوط نشان مل گئے۔