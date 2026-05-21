عیدالاضحیٰ قریب آتے ہی گھروں میں قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھنے کی تیاریاں بھی شروع ہوجاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ گوشت کو فریج اور ڈیپ فریزر میں اسٹور کرتے ہیں، لیکن اگر فریج کی صفائی اور دیکھ بھال کا خیال نہ رکھا جائے تو نہ صرف بدبو پیدا ہوتی ہے بلکہ گوشت بھی جلد خراب ہوسکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق عید سے پہلے فریج کی مکمل صفائی کرنا صحت مند ماحول اور خوراک کے تحفظ کے لیے بے حد ضروری ہے۔
گھر کی خواتین عموماً فریج میں پہلے سے موجود اشیا کے ساتھ قربانی کا گوشت بھی رکھ دیتی ہیں، جس سے جگہ کم پڑ جاتی ہے اور مختلف غذاؤں کی بو ایک دوسرے میں شامل ہونے لگتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ عید سے چند دن پہلے فریج اور فریزر کو اچھی طرح خالی کرکے غیر ضروری یا زائد المیعاد اشیا نکال دی جائیں تاکہ گوشت محفوظ رکھنے کے لیے مناسب جگہ بن سکے۔
فریج کی اندرونی صفائی کے لیے نیم گرم پانی میں ہلکا صابن، لیموں کا رس اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا شامل کرکے نرم کپڑے سے صفائی کی جائے۔ یہ طریقہ نہ صرف داغ دھبے ختم کرتا ہے بلکہ اندر موجود جراثیم اور ناگوار بو کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ صفائی کے بعد خشک کپڑے سے فریج کو اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے تاکہ نمی باقی نہ رہے۔
ماہرین یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ گوشت کو فریج میں رکھنے سے پہلے اچھی طرح دھو کر پانی خشک کرلیا جائے اور پھر چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں تقسیم کرکے رکھا جائے۔ اس طرح ضرورت کے مطابق گوشت نکالنا آسان رہتا ہے اور بار بار پورا گوشت باہر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گوشت کو ایئر ٹائٹ بیگز یا ڈبوں میں رکھنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے خون یا بو فریج میں نہیں پھیلتی۔
فریج سے بدبو ختم کرنے کے لیے چند آسان گھریلو ٹوٹکے بھی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے پیالے میں بیکنگ سوڈا رکھ دینے سے اضافی بو جذب ہوجاتی ہے، جبکہ لیموں کے ٹکڑے یا کافی پاؤڈر بھی خوشبو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بعض لوگ کوئلہ استعمال کرتے ہیں جو فریج کے اندر موجود نمی اور بدبو کو کم کرنے میں کارآمد مانا جاتا ہے۔
ماہرین کے مطابق فریج کو ضرورت سے زیادہ بھر دینا بھی نقصان دہ ہوسکتا ہے کیونکہ ہوا کی روانی متاثر ہونے سے کولنگ کا نظام درست طریقے سے کام نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ گوشت کو مناسب ترتیب سے رکھنا چاہیے تاکہ ٹھنڈک ہر حصے تک پہنچ سکے اور خوراک زیادہ دیر تک تازہ رہے۔
عیدالاضحیٰ پر صفائی اور احتیاط نہ صرف فریج کی کارکردگی بہتر بناتی ہے بلکہ اہلِ خانہ کو مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ معمولی سی توجہ اور چند آسان تدابیر کے ذریعے قربانی کے گوشت کو زیادہ عرصے تک تازہ، محفوظ اور بدبو سے پاک رکھا جاسکتا ہے۔